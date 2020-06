Mãe de Neymar termina namoro com modelo Tiago Ramos | Foto: Divulgação





O namoro de Nadine Gonçalves e Tiago Ramos, depois de diversas polêmicas, envolvendo até mesmo briga de casal com direito a delegacia, chegou ao fim.

De acordo com as informações de Fabíola Reipert, a assessoria dessa vez confirmou o término do relacionamento dos dois.

Ainda segundo as informações, o relacionamento da mãe de Neymar chegou ao fim por pressão familiar.