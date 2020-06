Cafu afogado em dívidas: capitão do penta pode perder imóveis

Cafu e sua esposa, Regina de Moraes, reconheceram a dívida em julho de 2017 | Foto: Divulgação





O ex-jogador Cafu vive um imbróglio judicial que pode terminar com o leilão de cinco imóveis para pagamento de dívidas. De acordo com o Uol Esportes, um empréstimo não quitado, contraído pela empresa Capi Penta Internacional Football, de propriedade do capitão do penta, é o motivo do empasse, que já supera os R$ 5 milhões. A defesa de Cafu, no entanto, pede a suspensão do pregão online marcado para 30 de junho.

"Foi uma decisão absolutamente precipitada. Existe um imóvel colocado em contrato que é suficiente para equacionar o débito", disse um dos advogados.

Trata-se de uma propriedade em Mairinque, no interior de São Paulo, avaliada em mais de R$ 3 milhões. Completam o valor três casas em Santo André e um apartamento em Barueri. A defesa considera que o perito contratado pela Justiça estabeleceu um valor abaixo do mercado imobiliário e diz que o mesmo terreno chegou a ser avaliado pelo próprio credor em R$ 5 milhões, dois anos atrás.

A ação corre desde 2018, movida pela Vob Cred Securitizadora. De acordo com o Uol, Cafu e sua esposa, Regina de Moraes, reconheceram a dívida em julho de 2017, e chegaram a assinar um documento se comprometendo a quitar a o débito.