Namoro ou amizade? Vitão estaria hospedado na casa de Luísa Sonza

Manaus - Os fãs dos cantores Luísa Sonza e Vitão estão desconfiados de que o relacionamento entre os dois não seja apenas amizade. Na última sexta-feira (6), Leo Dias compartilhou uma fotos dos dois em clima de intimidade na casa da cantora, em Alphaville, em São Paulo.

Em resposta, a cantora disse que eles são apenas amigos e que estão juntos para realizar um novo projeto. Mas, na madrugada desta quarta-feira (10), Luísa e Vitão compartilharam nos Stories do Instagram imagens em um mesmo local, enquanto comiam pizza.

Luísa Sonza e Vitão interpretaram um casal no clipe da música "Bomba Relógio", lançada pela cantora ano passado. Na época, ela ainda estava casada com o youtuber Whindersson Nunes, de quem se separou em abril deste ano. Após o término, a cantora passou um tempo com os pais no Rio Grande do Sul e, agora, tem sua casa própria em São Paulo.

