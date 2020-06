Flavio Brasil chega em live de charrete, mas cavalo o leva embora

Manaus - O cantor sertanejo Flávio Brasil, de Planaltina, Distrito Federal, resolveu apostar numa live após a insistência dos amigos. E durante a live da última terça-feira (9), o cantor fazer uma abertura diferenciada entrando com seu cavalo, porém o Made in Roça no YouTube não ficou marcado pelas arrecadações, nem pela apresentação em si, mas por ter se tornado a "live mais rápida da história".

Ele chegava para a transmissão ao vivo numa charrete, espécie de carroça, puxada por um cavalo, que saiu em disparada levando o cantor logo após as primeiras frases da música de abertura.

O cavalo saiu puxando a charrete por outro caminho, levando o cantor junto. Logo de volta ao palco, o músico e compositor surgiu entre risos, e brincou com a situação: “Rapaz, ninguém tava do meu lado para saber o que eu passei pra frear aquele cavalo. E o bichinho endoidando naquele campo, e eu pulando igual a um doido. E eu ‘meu Deus do céu, tem uma live acontecendo’”, disse.

O cantor, depois do ocorrido, ainda brincou nas redes sociais que teria virado meme. Confira!