Ludmilla rebate Anitta: 'Sei que você gosta de ter o ego inflado'

Ludmilla e Anitta se enfrentam novamente | Foto: Divulgação

A cantora Ludmilla usou as redes sociais para expressar a frustação após ser mencionada no programa ''Anitta fora da casinha'', desta quinta-feira (11).



Anitta ironizou a suposta traição de Ludmilla com a bailarina Ohana Lefundes. ''Ohana? Deve ter sido para imitar a Ludmilla''. Por consequência, Ludmilla não gostou de ser citada, e rebateu, dizendo que estava cansada de aturar Anitta.

"Não me coloca nas tuas palhaçadas mais, que eu já estou cansada de você faz tempo. Chega de aguentar calada", escreveu Ludmilla no Instagram. "Para vocês que estão me chamando de maluca, que estou surtando a toa. Tem coisas acontecendo há muito tempo, estou entalada há muito tempo!".

A cantora divulgou áudios que enviou à Anitta, dizendo ''todo esse tempo, você falava alguma coisa, uma absurda mentira, e eu não te contrariava. Sei que você gosta de ter o ego inflado. Não queria mais briga, tumulto, porque sei do meu valor", falou Ludmilla para ela. "É só a pontinha do iceberg, não sou maluca, não quero ver ninguém citando meu nome. Só quero distância"

Briga entre Anitta e Ludmilla volta a repercutir na Web, por conta da polêmica envolvendo os direitos autorais da composição de "Onda Diferente": Confira



Em seguida, Ludmilla publicou áudios de Anitta mencionando uma música da cantora que foi tocada em um desfile de moda de Rihanna. "Quando a sua namorada tuita falando que 'isso sim é levar o funk para o mundo', quem colocou sua música lá no evento da Rihanna foi um amigo meu", diz Anitta no áudio, em referência ao Dj Pedro Cavalieri.

Quando questionada por um internauta sobre o caso, Anitta diz que não conhece o DJ. "Não conheço esse DJ, mas desejo sucesso a todos", respondeu.

Confira os áudios:

