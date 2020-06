Em vídeos, Ludmilla detona Anitta: "Tô cansada de você faz tempo

Ludmilla foi direta e mandou Anitta parar de citá-la | Foto: Reprodução





Ludmilla quebrou o silêncio na tarde desta sexta-feira (12) e resolveu dar um basta após ter sido citada por Anitta na noite de quinta-feira (11). Na ocasião, a cantora disse que seu affair com a bailarina Ohana Lefundes foi para "imitar a Ludmilla".

Em uma série de vídeos postados no Instagram, Ludmilla soltou o verbo, visivelmente irritada. "Pra vocês que estão me chamando de maluca, achando que estou surtando à toa. Gente, tem coisa acontecendo há muito tempo, eu estou entalada há muito tempo".

A cantora mostrou áudios que enviou para Anitta, dizendo: "Não me faça de idiota. Todo esse tempo, Anitta, você falava alguma coisa que era uma absurda mentira e eu não te contrariava, porque eu sei que esse teu ego, você gosta de ser alimentada disso"

Ao final dos vídeos, Ludmilla afirmou que isso seria apenas "a pontinha do iceberg", e completou, afirmando: "Não me coloca nas tuas palhaçadas mais que eu já to cansada de você faz tempo, chega de aguentar calada", marcando Anitta.

Veja o desabafo da cantora:

Ludmilla posta stories mandando "recadinho" para Anitta após ser alfinetada no programa "Anitta dentro da casinha" pela própria. pic.twitter.com/Mh7WWStCjK — Tô sabendo! (@Tsabendo5) June 12, 2020