Luan, Xand Avião, Elba Ramalho e Fafá de Belém agitam o sábado (13)

Manaus – Uma maratona de lives musicais voltadas para todos os gostos vai agitar o fim de semana dos internautas. Neste sábado (13), Luan Santana, Xand Avião, Fafá de Belém e Elba Ramalho vão transmitir no Youtube horas de muita música e descontração.

A partir das 15h (horário de Brasília), Wallas Arrais canta os sucessos do forró universitário, com uma bagagem de hits. Em seguida, às 16h, Elba Ramalho comanda a festa com forró tradicional nordestino.

Para quem curte música eletrônica, o duo djs Cat Dealers prometem animação a partir das 16h30. A lista completa, ainda detém nomes como Fafá de Belém, Sambô, Frejat, Roberta Miranda, Toquinho, Xand Avião, Paulo Ricardo, Zeca Baleiro, Teresa Cristina e Luan Santana.

Confira abaixo os horários e como acessar as lives de cada artista: (Horário de Brasília)

• Wallas Arrais - 15h

• Elba Ramalho - 16h

• Cat Dealers - 16h30

• Fafá de Belém - 17h

• Sambô - 18h

• Frejat - 19h

• Roberta Miranda - 19h

• Toquinho (Em Casa com Sesc) - 19h

•Xand Avião - 19h

• Paulo Ricardo - 20h

• Zeca Baleiro (Cultura em Casa) - 21h30

• Teresa Cristina - 22h

• Luan Santana - 22h30