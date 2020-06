'Repertório é 100% romântico,' diz Luan sobre live neste sábado (13)

Depois de Ivete Sangalo, Alok e Roberto Carlos, Luan Santana é a atração do projeto "Em Casa" neste sábado (13), na edição especial de Dia dos Namorados. Um dos cantores mais românticos do cenário atual, o sul-mato-grossense de 29 anos apresentará a "Luan Love em Casa" direto de sua residência, em São Paulo. No repertório, não devem faltar sucessos de sua carreira, como Meteoro, Escreve Aí, Água Com Açúcar, Te Esperando e Te Vivo.

A live começa às 22h30 (horário de Brasília) e terá cerca de duas horas de duração , com transmissão simultânea na RBS TV (que exibe uma hora da apresentação), no canal por assinatura Multishow, na plataforma de streaming Globoplay e nos canais do cantor nas redes sociais.

No repertório, podem aparecer canções românticas de outros artistas, em versões especiais para a ocasião. Uma das inspirações de Luan, são os anos 1980, época pela qual ele diz ser apaixonado.

"Estou preparando repertório desde o dia em que firmei esta parceria com a Globo, tenho conversado direto com o (diretor da atração) Boninho. Ele tem sido um mestre. Tenho me inspirado nos anos 1980. Tudo que vem dessa época me contagia, até os instrumentos," afirma Luan.

Segundo o cantor, a estética das músicas foi mudada especialmente para a live. "O repertório é 100% romântico, mas eu quis dar um ar novo para essas músicas minhas que são sucesso no Brasil inteiro," disse o cantor.

Luan cita como referências para as canções que mostrará artistas como Zezé di Camargo & Luciano, Roberto Carlos, Elvis Presley (1935 -1977) e a banda Queen.

O astro sertanejo promete ainda uma canção inédita, Asas, composição de Matheus, da dupla com Kauan. Luan ainda não tem certeza da participação do padre Fábio Melo na live. Pela resposta que o religioso deu no domingo passado, no Fantástico, o encontro deve ocorrer. No programa, a dupla lançou o clipe da faixa Quando o Sono Bater, que fala da perda de alguém querido. Ali o sertanejo convidou o padre para a apresentação.

Com 13 anos de carreira, Luan Santana tem como trabalho mais recente o DVD e turnê "VIVA", projeto que acaba de completar um ano e trouxe novos sucessos, como "Água com Açúcar", que segue entre as faixas mais tocadas das plataformas digitais, com mais de 70 milhões de visualizações no YouTube.