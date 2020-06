Clipe de Luísa Sonza e Vitão é alvo de campanha de reprovação

Luísa Sonza e Vitão fizeram uma grande campanha de marketing antes do lançamento do clipe Flores, que ocorreu há apenas 24 horas. Eles se aproveitaram dos boatos que estaria "rolando um affair" para dar ainda mais engajamento ao produto. Contudo, parece que os fãs não gostaram muito dessa "pegadinha" sobre o relacionamento dos dois e estão fazendo uma campanha para marcar um "não gostei" na página do cantor no Youtube.

O clipe já conta com 7,6 milhões de visualizações, as marcações de "gostei" eram 533 mil enquanto que os "não gostei" eram 1,1 milhão. De acordo com os internautas, a ideia é que o "deslike" chegue ao montante de 1 milhão de impressões e alguns haters têm criado contas fakes para conseguir dar voto negativo para o clipe.

"Estão dando uma enxurrada de deslikes na música do Vitão e da Luísa. Tipo, tá todo mundo fazendo isso, homens e mulheres, com o intuito de 'vingar' o Whindersson [Nunes]. Tem muita gente criando até mais de cinco contas para dar deslikes no clipe. O objetivo é chegar a mais de 1 milhão. kkkkk", escreveu um internauta.

Logo que o clipe foi lançado, Vitão e Luísa desmentiram os rumores que estava rolando um romance entre os dois e falaram sobre era uma brincadeira. No Twitter, os cantores se divertiram: "Era música, carai", brincou ela. "Pegadinha do Malandro", rebateu ele. "Cês tão indo, eu tô voltando", emendou a cantora.

Contrapartida

A cantora se manifestou sobre a polêmica envolvendo o clipe de Flores e pediu calma aos fãs por meio de seu Twitter. Luísa disse que não quis privar os "deslikes" do clipe para mostrar ao mundo como uma mulher é tratada até quando está fazendo o seu trabalho.

"Minha equipe queria privar os likes e deslikes. Eu não vou privar porque quero que as pessoas vejam como as mulheres são tratadas até quando só estão fazendo seu trabalho nesse país. De verdade, estou feliz de ser a pessoa que passa por isso porque sei que não são todas que aguentariam como eu aguento todos esses anos. Sempre serei voz para nós, mulheres. Nunca ninguém vai me parar. Fiquem tranquilas", escreveu.

O humorista Whindersson Nunes também se pronunciou sobre a polêmica envolvendo o clipe da ex-mulher com Vitão e disse que não concorda com as atitudes de seus fãs de propagar este tipo de campanha.

"Também quero deixar claro que não compactuo com nenhum tipo de hate. A tristeza de outros me entristece, não vejo justiça em julgar, se você gosta de mim ou for meu amigo, não participe desse tipo de coisa", afirmou. "E não se façam de tontos. Estou falando que não concordo com hate, se juntar e ir num lugar se vingar de algo, linchamento virtual, não ajuda nada, nem ninguém, nem a você alimentando esse hábito" completou.

Às 16h30 deste sábado (13), os assuntos "Whindersson", "Luísa Estamos Com Você" e "Luisa" estavam entre os mais comentados do Twitter, com mais de 50 mil menções.