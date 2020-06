Ex-amigos, Anavitória diz que Tiago Iorc proibiu regravação do 'Trevo'

O duo Anavitória desabafou ao vivo durante a live especial do Dia dos Namorados nesta sexta-feira (12), antes da cantar 'Trevo (Tu)'. Segundo as cantoras o, até então amigo, Tiago Iorc as proibiu de regravar a música, que compuseram juntos, para um novo projeto. Tiago Iorc, por outro lado, se defende.

"A música que a gente vai cantar agora é uma música muito especial na nossa carreira, muito forte no meu coração. Eu escrevi ela em 2015 e convidei um amigo para escrever comigo. Esse amigo escreveu, me deu um refrão lindo, que a gente ama muito e vocês conhecem bem. Essa música chegou pra vocês de um jeito muito massa. Foi um momento muito lindo na nossa carreira e muito poderoso, porque abriu muitas portas e foi muito especial", disse Ana Caetano, sem citar o nome de Tiago.

Apesar de não citar diretamente Iorc, é ele quem aparece creditado como compositor da canção "Trevo (Tu)", lançada no disco de estreia em estúdio do duo "Anavitória", em 2016.

Durante live Anavitória comentou sobre o impedimento de gravar a música "Trevo" | Autor: Divulgação

"Enfim. Essa semana a gente recebeu uma notícia um pouco estranha e um pouco triste que esse outro autor da música tá impedindo a gente de regravar a nossa música. A gente tem um projeto pra lançar e essa pessoa impediu a gente de de regravar a nossa música", continuou Ana.

O hit garantiu a Tiago e Anavitória o cobiçado Grammy Latino, em 2017, na cidade de Las Vegas, na categoria Melhor Canção em Português e tem quase 70 mil visualizações no YouTube.

A amizade entre eles está estremecida há um tempo. Tiago era o empresário e sócio da Anavitoria Artes LTDA, empresa que administra a carreira da dupla. Ele rompeu com as artistas, que hoje são agenciadas por Felipe Simas, que também era empresário de Iorc e rompeu os negócios com ele.

Tiago Iorc responde

Após ser um dos assuntos mais comentados das redes sociais neste sábado (13), o cantor se pronunciou sobre a polêmica no Instagram.