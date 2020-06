Roberta Miranda leva tombo durante live e cai na risada

A cantora Roberta Miranda entrou no clima de Festa Junina e realizou uma live intitulada 'Arraial da Roberta' em seu canal no Youtube. Porém, após mais de duas horas de show, a cantora tropeçou e se apoiou sentada em uma fogueira cenográfica. Mico ao vivo que repercutiu nas redes sociais.

Porém, o objeto cedeu e Roberta levou um baita tombo. A artista encarou a situação com muito bom humor e caiu na risada. "O bumbum da Roberta está machucado", brincou ela.

Percussora do sertanejo feminino no Brasil, Roberta Miranda sabe de sua relevante contribuição para o gênero musical que se popularizou no país. Em entrevista à Revista Tititi, a artista festejou tal feito conquistado por todas. “Acho legal e fico muito contente. Eu abri, desbravei todo caminho. Elas sabem que fui para luta corpo a corpo no mundo sertanejo, para elas virem com força total também. E não sou eu quem falo, é minha história quem conta isso”, contou ela.

*Com informações do Fuxico