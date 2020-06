Ludmilla e Anitta: briga sem fim nas redes sociais

A confusão entre as cantoras Ludmilla e Anitta parece não ter mais fim | Foto: Reprodução

A confusão entre as cantoras Ludmilla e Anitta parece não ter mais fim. Nesta segunda (15), a cantora Ludmilla expôs ainda mais a briga entre as duas, com desabafos e publicação de imagens.

No início das postagens, ela mostra uma conversa com Anitta em referência a um show em que Ivete Sangalo cantou a música Onda Diferente , no Rock in Rio. "Um mar de gente cantando! Eu postei agradecendo a Ivete, comemorei que consegui fazer uma música e que a composição pegou. Os seus fãs vieram atacar com tudo, falando que te deixei de fora. Eu estava falando da composição. Vai lá explicar para eles, que estou falando da composição, que é minha", pedia Ludmilla.

Anitta então deu uma resposta atravessada. "Confesso que não achei bacana da parte dela fazer isso. Meus fãs sabem uma certa história dela comigo e por isso estão assim", diz.

Ludmilla então explica qual é o seu problema com a cantora e alega que avisou inúmeras vezes que ela estaria sendo creditada como autora de uma música que não compôs. "O maior problema foi sempre ela com a falta de verdade. Eu já tinha dado 50% da música. Se ela tivesse agido com verdade comigo, falar para mim: 'Vou botar meu nome lá porque participei da produção da música e vou ganhar uma moral de compositora', eu ia falar: 'Show! Bota seu nome lá'. Mas ela agiu por trás, fez de maldade, sem eu saber, sem meu consentimento, botou o nome dela na minha música e ficou deixando eu parecer maluca!", desabafou.

Ludmilla então expôs outro post: uma imagem de um aplicativo em que Anitta aparece creditada como compositora da música..

"Tem eu como compositora? Acho difícil, eu não pedi nada. Só se a Warner colocou", diz Anitta "Eles não colocam o Papatinho? Não entendi nada. Sobre essa questão dos meus fãs, não tem a ver com você. Tem a ver com a Ivete, porque sabem de umas coisas maldosas que ela fez comigo e provavelmente estão bolados dela ter cantado", continua Anitta.

Ludmilla ainda acusa que Anitta de taxá-la de projetinho de Alcione. "Ela passou a vida me taxando de inferior a ela. Teve uma época que ela me chamava de 'projetinho de Alcione', como se isso fosse uma ofensa. Mal sabe ela que Alcione é uma das minhas maiores referências, sou muito fã dela", contou Ludmilla.

