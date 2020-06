Ouça o áudio: Anitta chama Latino de velho e falido

Latinho e Anitta | Foto: divulgação

Um dia depois de vazar um áudio em que o Latino aparece falando sobre um episódio de Anitta , o cantor usou as redes sociais, na manhã desta terça-feira (16), para desabafar.

“Eu posso ser várias coisas, mas eu nunca vou ser a pessoa que pisa, que maltrata, que humilha, que faz sofrer. Isso não é vantagem. É doença!’. Respeita minha história”, escreveu no Twitter.

Os internautas encheram o post de comentários e alguns apontaram o texto como uma indireta para Anitta. “Quer mídia em cima da Anira”, respondeu um seguidor do cantor. “Isso mesmo, você merece todo respeito”, disse outro, defendendo-o.

Latino fez um post nas redes sociais | Foto: Divulgação

Entenda

Um perfil no Twitter, criado nesta segunda-feira (15), decidiu expôr supostas maldades de Anitta em uma série de áudios e prints. O perfil divulgou um áudio atribuído ao cantor Latino, no qual ele supostamente relata ter sido humilhado por Anitta na frente de outras pessoas. A situação teria ocorrido durante uma conversa do músico com alguns gringos em um evento na casa da cantora.

“Estava desenrolando o inglês, mas não estava falando da minha carreira, quem eu era, estava só dando uma atenção para os caras. Aí ela chega, quer roubar a cena, daquele jeito dela, espalhafatosa”, teria começado Latino.

Ouça o áudio:

Os internautas encheram o post de comentários e alguns apontaram o texto como uma indireta para Anitta | Autor: Divulgação

Leia mais:

Ludmilla e Anitta: briga sem fim nas redes sociais

Anitta vai casar com Gui Araújo? Veja resposta da cantora