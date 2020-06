Após carta sobre Anitta, Ludmilla registra música 'Cobra Venenosa'

Ludmilla divulgou as conversas que teve com a Anitta | Foto: divulgação

A cantora Ludmilla, na segunda-feira (15) divulgou uma carta aberta sobre a briga com Anitta por conta do single "Onda Diferente", alavancando uma discussão entre os seguidores das duas artistas. A confusão ganhou novo capítulo nesta noite, após Ludmilla registrar a música "Cobra Venenosa" no Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), responsável pelos direitos autorais em todo o país.

O caso aqueceu o embate nas redes sociais e, ao ser questionada por fãs, Ludmilla fez uma publicação enigmática: postou uma imagem sem fundo com o emoji de uma cobra e a data de 3 de julho, quando deve ocorrer o lançamento.

Alguns dos trechos da música Cobra Venenosa, inclusive, estão na "carta aberta" publicada por Ludmilla. A postagem no Instagram expôs conversas e áudios trocados pelas duas no ano passado, após a polêmica envolvendo a composição da música Onda Diferente.

Na carta, Ludmilla mostra o papo que teve com Anitta por WhatsApp, em 29 de setembro de 2019, após Ivete Sangalo cantar a música no Rock in Rio:

"Um mar de gente cantando! Eu postei agradecendo a Ivete, comemorei que consegui fazer uma música e que a composição pegou. Os seus fãs vieram atacar com tudo, falando que te deixei de fora. Eu estava falando da composição. Vai lá explicar para eles, que estou falando da composição, que é minha," escreveu Ludmilla.

"Confesso que não achei bacana da parte dela fazer isso. Meus fãs sabem uma certa história dela comigo e por isso estão assim ," respondeu Anitta, falando de Ivete Sangalo.

Em seguida, Ludmilla narra o vídeo em formato de desabafo:

"O maior problema foi sempre ela (Anitta) com a falta de verdade. Eu já tinha dado 50% da música. Se ela tivesse agido com verdade comigo, falar para mim: "Vou botar meu nome lá porque participei da produção da música e vou ganhar uma moral de compositora", eu ia falar: "Show! Bota seu nome lá". Mas ela agiu por trás, fez de maldade, sem eu saber, sem meu consentimento, botou o nome dela na minha música e ficou deixando eu parecer maluca," disse a cantora.

Escrita por Ludmilla, Onda Diferente foi lançada por Anitta. Lud apresentou o hit a Anitta, que sugeriu uma parceria com Snopp Dogg na canção. Porém, ao registrar a faixa, a Poderosa colocou seu nome na composição. Ludmilla só teria percebido ao receber imagens da ficha técnica do Spotify. As duas, então, quebraram a amizade.

Desde semana passada, quando foi citada no programa de Anitta no Multishow, Ludmilla vem se manifestando na redes sociais sobre sua relação com a funkeira, culminando no vídeo.

