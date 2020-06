Fontenelle relembra traições de Sheik: "Era eu, Nicole e mais dez"

A loira revelou que o esportista partiu o coração dela, e a fez acreditar que queria algo sério com ela porque estava com Nicole e outras mulheres | Foto: Divulgação





Antônia Fontenelle abriu o coração na Live das Venenosas, realizada na tarde desta terça-feira (16). A atriz, diretora e youtuber falou sobre a briga com Flávia Alessandra pela herança do diretor Marcos Paulo, que foi casado com Antônia, abriu o jogo sobre a relação relâmpago com Eduardo Costa e falou abertamente sobre o sofrimento durante o namoro com o ex-jogador Emerson Sheik.

A loira revelou que o esportista partiu o coração dela, e a fez acreditar que queria algo sério com ela.

"Ele me apresentou a família, os amigos sérios, e eu estava frágil. Acreditei", contou Antônia.

O ex-jogador de futebol teve um relacionamento de curta duração com ela em 2014. Eles ficaram juntos por quatro meses, e ela chegou a discutir publicamente com a modelo Nicole Bahls, que começou a sair com ele na mesma época.

"Ele não estava só comigo e com a Nicole. Estava com nós duas e mais todo mundo", contou Antônia. "Ele partiu meu coração. Eu fui muito apaixonada por ele. Cheguei a brigar com a Nicole ", continua. "Depois vi que a Nicole é divertida, é ótima. Tudo isso passou.", contou ela.

*Com informações do R7