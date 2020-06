A Fazenda 12: veja a lista dos participantes da nova edição do reality

'A Fazenda 12' tem previsão para estrear em 17 de setembro e terminar no dia 12 de dezembro de 2020 | Foto: Divulgação

Após a confirmação de que "A Fazenda 12" vai acontecer entre setembro e dezembro deste ano, sob forte esquema de segurança contra o coronavírus, internautas começaram a especular sobre quem estaria dentro da lista final dos novos peões.

O programa começa no dia 16 de agosto (um domingo), mas os participantes serão confinados um dia antes. A atração comandada por Marcos Mion terá 87 episódios e um elenco com nomes já divulgados na mídia, como o de Jojo Todynho, o ex-BBB Felipe Prior, e Tiago Ramos, o ex-padrasto de Neymar, além de outros que você saberá aqui, em primeira mão.

Entre as novidades que aparecem na lista está o da Gyselle Soares, a vice-campeã do “BBB 8”. A ex-BBB que morou em Paris está de volta ao Brasil e ganhou recentemente destaque na mídia ao revelar que ficou com Pedro Bial na época em que deixou o reality apresentado por ele. Jogada de marketing que chama?

Outra peoa certa que estará na "Fazenda" é Tati Minerato. Logo que acertou sua participação no programa, a musa do carnaval paulista tratou de fazer uma lipoaspiração, que acabou tento complicações. Ela ficou internada dez dias e deixou o hospital na última terça-feira (9).

Tati venceu o “Power Comple em 2018” e é irmã de Ana Paula Minerato, que participou de “A Fazenda 9”.Junto com Tati, a produção quer trazer também outra musa do carnaval paulista, Renata Turuel. Para quem não sabe (ou não lembra), as duas são arqui-inimigas e tiveram uma briga feia no carnaval 2018.

Alguns nomes estão sendo aproveitados do “Power Comple”. A emissora já tinha assinado com o elenco da nova temporada do reality de casais, mas o programa foi suspenso por conta da pandemia. A ex-BBB Paula, que participou da 18 edição do reality da Globo, é uma delas. Ela está na lista de reserva da “Fazenda”. A ex-BBB Carol Peixinho também chegou a fazer entrevista e pode substituir algum nome. Cada participante receberá um cachê de R$ 70 mil.

Confira a lista completa dos participantes:

Kadu Moliterno

O ator Kadu Moliterno: ele estava com o contrato assinado para participar, junto com sua mulher, Cristiane Rodriguez do “Power couple”

Paula Pequeno

A ex-jogadora de vôlei da seleção brasileira e campeã olímpica Paula Pequeno, que participou da última edição do "Power Couple".

Faby Monarca

Faby Monarca, que também participou do "Power Couple". Polêmica, ela ficou na lista reserva da edição passada.

Cristiane Maravilha

Cristiane Maravilha, mulher do ex-jogador Túlio Maravilha. Os casal também integrou o elenco do "Power Couple" em 2018..

Jotta A

O ex-cantor gospel Jota A, de 22 anos

Najila Trindade

A modelo que acusou Neymar de estupro.

Jaqueline Petkovic

A ex-apresentadora infantil chegou a assinar contrato para participar da edição passada.

Thomaz Costa

Ator mirim de "Carrossel" e ex-namorado da Larissa Manoela. Recentemente, ele se envolveu numa ao acusar o pai de ficar com parte do seu dinheiro.

Jojo Toddynho

A cantora ficou conhecida internacionalmente com o hit "Que Tiro Foi Esse?".

A cantora ficou conhecida internacionalmente com o hit "Que Tiro Foi Esse?".

Gyselle Soares

A atriz e ex-BBB Gyselle Soares será uma das participantes da 12ª Edição de ‘A Fazenda’.

Gyselle Soares | Foto: Divulgação

Mc Krawk

O cantor está confirmado como participante do programa realizado pela emissora Record.

Felipe Prior

O ex-bbb Felipe Prior vai estar na nova edição da Fazenda.

Stefani Bays

A modelo Stefani Bays, que participou do reality show “De Ferias com Ex”.

Babi Muniz

Babi Muniz ficou conhecida na época do programa humorístico "Pânico na Band".

D'Black

O cantor D'Black participou da terceira edição do "Power Couple", da qual foi eliminado.

JP Gadêlha

O modelo e bombeiro foi um dos destaques do The Circle, reality da Netflix.

MC Mirella

A funkeira com mais de 16 milhões de seguidores deve estar no reality.

Dierson Júnior

Ex-Jogador do Santos e amigo de Neymar.

Tati Minerato

A modelo, que acabou de fazer uma lipoaspiração para estar em forma no reality.

Renata Teruel

A musa da Unidos de Padre Miguel que brigou com Tati Minerato no carnaval 2018.

Tiago Ramos

O polêmico ex-namorado de Nadine Gonçalves, a mãe de Neymar.

