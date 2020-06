Astro do K-Pop é encontrado morto aos 28 anos

Kim Jung-hwan, 28 anos, era conhecido como Yohan | Foto: Reprodução Internet

O astro do k-pop e membro do grupo TST, Yohan cujo nome verdadeiro é Kim Jung-hwan, foi encontrado morto na Coreia do Sul, na última terça-feira (16). O cantor tinha 28 anos e a causa da morte é desconhecida devido a vontade da família que preferiu não divulgar o motivo a não ser sobre o funeral que deverá acontecer no próximo dia 18.

A informação foi confirmada pela KJ Music Entertainment, selo da banda de Yohan. "Olá. Este é o selo do TST, KJ Music Entertainment. Estamos tristes por transmitir as notícias mais infelizes e tristes. Em 16 de junho, Yohan, membro do TST, deixou este mundo. Expressamos nossas mais profundas condolências à luz da despedida final de Yohan", noticiou a empresa.

Yohan entrou no TST em 2017, quando o grupo foi formado e se chamava Top Secret. Ele era um dos seis integrantes. O artista fez sucesso, junto com a banda, por hits como "Countdown", "Mind Control", "Paradise", entre outros.





