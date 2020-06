Ouça: Anitta é 'homenageada' em música de Black Eyed Peas

Anitta já realizou parceria com o grupo Black Eyed Peas | Foto: Divulgação





Anitta é citada em uma música nova do Black Eyed Peas. A faixa se chama “Girl Like Me” e é cantada pelo grupo junto com Shakira. O trecho no qual o nome de Anitta aparece é cantado por apl.de.ap. Ele diz “I like latinas / once you look like Selena / shake your bunda like Anitta”.

Em português, significa “eu gosto de latinas, uma vez que você se pareça Selena e mexa sua bunda como Anitta”.

O Black Eyed Peas lança um álbum só com parcerias latinas nesta sexta (19), mas ele já está disponível na Nova Zelândia.

O disco já está em pré-venda, tem 15 faixas e colaborações latinas de peso, como Shakira, Maluma, Becky G, J Balvin, Tyga e French Montana. O último disco do grupo , “Masters of the Sun”, foi divulgado em 2018.

Confira o trecho da música:





Leia mais:

Anitta me chantageava para que eu atacasse a Bruna Marquezine, diz Leo

Após carta sobre Anitta, Ludmilla registra música 'Cobra Venenosa'