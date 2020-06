Rafa Kalimann é criticada ao fazer festa de São João durante pandemia

Rafa Kalimann postou nas redes sociais sobre a festa | Foto: Divulgação

A ex-BBB Rafa Kalimann causou revolta nos internautas após realizar uma festa particular de São João em meio à pandemia de coronavírus no Brasil. Neste sábado (20), o assunto se tornou um dos mais comentados no Twitter, repleto de críticas à influencer.

''Fizemos um arraial aqui em casa pra eles. Eu amo preparar tudo isso pra minha família!'', comentou Rafa Kalimann em postagem nas redes sociais, mostrando a festinha particular realizada na chácara dela, em Goiânia.

A atitude da blogueira não agradou os fãs, que se revoltaram. ''Morrem 1000 pessoas por dia, e essa falsa ainda chorou falando da África. Nem com os empregados/vizinhos essa Rafa Kalimann tem empatia. Imagina com o povo da África'', criticou uma internauta.

“Rafa Kalimann é burra ou não entendeu que tá acontecendo uma PANDEMIA com um recorde de 1 MILHÃO DE CASOS de covid?”, questionou uma internauta. Ao longo do dia, porém, Kalimann publicou alguns vídeos de parentes montando a festinha.

''Acordei agora e vi no twitter que a missionária protetora da vida, Rafa Kalimann, fez uma FESTA JUNINA no meio de uma PANDEMIA, no dia que o país marcou 1.300 MORTES. Sensatíssima essa fada, né pessoal?'', criticou uma fã.

Outros internautas defenderam a atitude da ex-BBB, afirmando que a família dela era a única presente. “A Rafa Kalimann fez uma festa na casa DELA com a família DELA que está de quarentena com ELA e toda a decoração foi feita por ELES. Na casa não tem ninguém ALÉM da família que já estava de quarentena antes do BBB”, afirmou uma das internautas.







