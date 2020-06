Wesley Safadão comete gafe com cerveja patrocinadora: 'Nunca tomei'

Wesley Safadão afirmou que preferia cerveja concorrente | Foto: Divulgação

Durante uma live com o cantor Luan Santana e humorista Tirullipa, o cantor Wesley Safadão cometeu um deslize com um dos patrocinadores da transmissão. Na noite do último sábado (20), o cantor, ao fazer a propaganda de uma marca de bebida alcoólica, cometeu uma gafe elogiando outra marca.

Wesley Safadão disse na transmissão que “tem oito anos que só tomo Skol”, iniciou ele e acrescentou, “mas quando eu soube da Brahma, a Brahma tem sido uma grande parceira das lives. Eu não vou mentir, eu nunca tinha tomado ela. Mas essa daqui é muito gostosa. Muito boa mesmo”.



A Brahma, vale lembrar, segue patrocinando a maioria das transmissões ao vivo. Na transmissão que Luan Santana fez com Wesley Safadão não foi diferente, porém, no momento em que o músico nordestino foi fazer a propaganda da cervejaria, o cearense acabou citando o nome da concorrente Skol.

Como se não fosse suficiente, Wesley Safadão disse que nunca tinha bebido o produto que estava sendo divulgado. “E vai ter São João sim, vai ser em casa e a Brahma está com a gente. Um brinde ao que realmente importa”, disse Luan Santana iniciando o merchan antes das gafes do colega.

