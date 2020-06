Adriano Imperador detona ex-noiva após separação: 'Muito falsa'

Adriano Imperador criticou a ex, Victoria Moreira , no Instagram, após anunciar que estava solteiro de novo neste domingo (21). O ex-jogador de futebol, de 38 anos, tinha anunciado o noivado com a estudante de medicina, de 21, na semana passada.

"Olha, gente, a pessoa que eu estava é muito falsa. Aí, depois, eu que eu estou errado. Mas vou seguir minha vida, como sempre", declarou ele.

Famosos como o ex-BBB Fernando Medeiros e o cantor Thiago Brava comentaram o post de Adriano.

Adriano ainda apagou as fotos que tinha com Victoria da rede social. A estudante de medicina, porém, segue com as imagens em seu Instagram.

