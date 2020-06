Babu Santana está internado e Covid-19 é descartada por médicos

Os representantes do Babu afirmaram que ele segue internado “aguardando resultados de exames” | Foto: Divulgação

O ex-BBB Babu Santana segue internado em um hospital na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, confirmou a assessoria de imprensa do ator nesta segunda-feira (22).

Na sexta-feira (19), o perfil oficial de Santana no Twitter comunicou que ele foi hospitalizado após se sentir mal. Um dia antes, na quinta-feira (18), ele participou do programa “Anitta Dentro da Casinha”, do Multishow.

“Gostaríamos de informar que Paizão está bem. Ele ficará internado para fazer exames de rotina e a suspeita de Covid-19 está descartada, de acordo com o boletim médico. Só o que a família pede neste momento é que emanem energias positivas para que ele volte o mais rápido possível”, diz a mensagem no Twitter.

Os representantes do Babu afirmaram que ele segue internado “aguardando resultados de exames”. Até o momento, não foi divulgada a causa da internação do artista.

