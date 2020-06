Justin Bieber pede U$20 mi de indenização por menções de abuso sexual

Justin Bieber iniciou uma ação civil de difamação de 20 milhões de dólares contra duas mulheres que o acusaram de abuso sexual.

O astro pop canadense entrou com o processo no Tribunal Superior de Los Angeles na quinta-feira, depois de dizer no Twitter, no início desta semana, que a afirmação de que ele agrediu uma mulher sexualmente em 2014 é “factualmente impossível”.

A mulher, que se identificou como Danielle, mas que disse estar publicando anonimamente, disse em um tuíte apagado desde então que foi agredida sexualmente pelo cantor em um hotel de Austin, no Estado norte-americano do Texas, no dia 9 de março de 2014.

A outra mulher, que se identificou como Kadi, disse no Twitter que foi agredida sexualmente por Bieber em um quarto de hotel de Nova York em maio de 2015.

A ação civil disse que as duas acusações são “mentiras revoltantes, fabricadas” e pede um julgamento com júri e 20 milhões de dólares de indenização.

Não foi possível contatar nenhuma das duas mulheres nesta sexta-feira para obter comentários, e os representantes de Bieber não responderam a pedidos de comentário sobre a ação civil.

Esta disse que as duas mulheres estavam “tentando capitalizar o clima de medo que permeia a indústria do entretenimento, Hollywood e a América corporativa, e por isso está aberta a temporada de caça para qualquer um fazer qualquer alegação (não importa quão vil, infundada e provavelmente falsa) sobre qualquer um sem consequências”.