Sem dinheiro, Nego do Borel compra anel de R$20 mil para a noiva

Na hora de pagar, o funkeiro tentou, sem sucesso, fazer uma permuta | Foto: Divulgação

No meio de uma briga pública com os sogros, Nego do Borel encomendou duas alianças de noivado do design de joias TH, da Barra. As peças foram feitas de ouro branco 18 quilates, cravejadas em diamantes e custaram R$ 20 mil.

Na hora de pagar, o funkeiro tentou, sem sucesso, fazer uma permuta. Ele também pediu um bom desconto nas joias, mas teve que pagar parte do valor antes de levar a encomenda.

O fato é que a realidade financeira de Nego do Borel não é nada boa. Sem contrato com nenhuma gravadora — ele rompeu com a Sony Music em dezembro, após a polêmica com a transexual Luísa Marilac — e sem fazer shows, o cantor anda tendo dificuldades de conseguir patrocinador ou permutas para suas lives e está ficando sem dinheiro, o que tem o deixado irritadíssimo.

A situação está tão feia que quem tem bancado as contas da mansão dele, no Recreio, é a noiva, Duda Reis, com o dinheiro que ela recebe dos publiposts.

Relacionamento complicado

Luiz Fernando Barreiros, pai de Duda Reis, fez mais uma acusação contra o genro, Nego do Borel. Em resposta a um seguidor no Instagram, o médico afirmou que o dinheiro do funkeiro acabou "há muito tempo" e sugeriu que o cantor vive hoje com o dinheiro que a noiva recebe dos trabalhos como modelo. A resposta foi dada a um seguidor que opinou que Duda voltaria para a casa quando o dinheiro de Nego acabasse e que o funkeiro estava em "decadência".

"(o dinheiro dele) já acabou há muito tempo. Agora é com o dinheiro dela", respondeu Luiz Fernando.

Os pais de Duda Reis usaram as redes sociais para acusar Nego do Borel de ter agredido fisicamente a filha deles. Os sogros do funkeiro se referiram ao genro como "canalha" e "mau-caráter" e relataram que ele teria empurrado a noiva no chão e a expulsado de uma van durante uma viagem do casal a Portugal.

'Você ia gostar de ser empurrada na rua e jogada no chão? Ser expulsa de uma van no meio de uma viagem internacional? Ser traída pra C#%¨& e saber? Duvido que sua mãe ia te deixar em paz", escreveu Simone, mãe de Duda.

O pai de Duda Reis também deixou um comentário no Instagram da filha, chamando-a de "idiota" e acusando-a de "vender a família por um trocado de um mau-caráter".

Leia mais:

'Eu não apoio o Bolsonaro', garante Nego do Borel após polêmica

Após vaias, Nego do Borel desabafa

Nego do Borel dá beijão na boca de um homem em novo clipe



*Com informações do site Extra