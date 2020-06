Festa em meio à pandemia tem show de Bruno, da dupla com Marrone

O evento teve direito a bebidas à vontade e buffet, conforme diversos vídeos que circulam nas redes sociais | Foto: Divulgação

O cantor Bruno, da dupla com Marrone e as ex-BBBs Ivy Moraes e Anamara participaram de uma festa de aniversário em Caldas Novas (Goiás), em meio à pandemia do novo coronavírus, no último sábado (27).

O evento teve direito a bebidas à vontade, buffet e em diversos vídeos que circulam nas redes sociais, os convidados não usavam máscaras, inclusive os famosos citados.

De acordo com informações da jornalista Fábia Oliveira, os vizinhos chamaram a polícia, após o desrespeito. A Polícia Militar de Caldas Novas registrou um boletim de ocorrência por desobediência ao decreto público que impede a propagação de doenças contagiosas.

Em nota, a assessoria de imprensa de Ivy Moraes disse que ela não sabia que se tratava de uma festa e que, quando percebeu, saiu imediatamente junto com seu empresário. A assessoria não explicou como Ivy conseguiu posar para fotos com Anamara e a Miss Ponta Grossa 2018 e sair rapidamente.

A equipe de Bruno, disse que ele foi contratado para um evento, descrito como comemoração de cunho familiar e que permaneceu no espaço por pouco mais de uma hora. "Quando chegou, soube que todos haviam feito teste para Covid-19. Acompanhado de três músicos, fez sua apresentação e deixou o local", informou.

Veja o vídeo:

