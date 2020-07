Quer participar do BBB21? Inscrições estão abertas

Para se inscrever para o BBB21, é preciso acessar o site do programa no Gshow | Foto: Divulgação

A Globo anunciou nesta terça-feira (30), a reabertura de vagas para inscrição no BBB21, edição do reality show que deve ir ao ar em 2021. A produção também confirmou que serão realizadas entrevistas virtuais com os participantes.

Diferente do que vinha ocorrendo, em que os candidatos tinham que se inscrever de acordo com algumas cidades específicas - como São Paulo ou Rio de Janeiro - agora a inscrição será feita por região - Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

Os candidatos que já fizeram a inscrição para o BBB21 anteriormente terão a migração do cadastro para região feito automaticamente.



"A banca virtual já existia nas outras edições, mas, devido à pandemia do novo coronavírus, desta vez será realizada com todos os selecionados", informou a emissora sobre entrevistas feitas virtualmente com os potenciais participantes.

Como se inscrever no BBB21

Para se inscrever para o BBB21, é preciso acessar o site do programa no Gshow , escolher uma região e preencher seus dados.

A produção do Big Brother Brasil também divulgou algumas dicas de segurança para quem fez uma inscrição na atração.

