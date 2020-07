Indireta para Anitta? Ludmilla lança música 'Cobra Venenosa'

Ludmilla negou que canção fosse indireta para Anitta | Foto: Divulgação





Em meio à briga pública com a cantora Anitta, Ludmilla lançou o novo single, "Cobra Venenosa (Feat. DJ Will22)", nesta sexta-feira (3). A faixa é uma parceria com o DJ Will22. Os dois trabalharam juntos nos hits "Din Din Din", "Não Encosta" e "Onda Diferente'' com Anitta, Papatinho e Snoop Dogg.

A letra chama atenção por ser provocativa, onde Ludmilla manda um recado para uma certa "Cobra invejosa", como ela canta em uma parte da letra. Em um dos trechos, a cantora fala sobre tentativas desta pessoa a prejudicar, mas que isso não irá acontecer.

Ludmilla negou que sua nova música, "Cobra Venenosa", seja uma alfinetada na colega de profissão Anitta. As duas cantoras trocam farpas nas redes sociais desde o mês passado, quando Ludmilla revelou áudios de Anitta que considerou pejorativos.

De acordo com a cantora, em entrevista ao O Globo, a música foi composta há 3 anos.

"Ela [Anitta] até tem no celular. Quando a gente se falava, ela pediu todas as minhas músicas 150 [BPM, um subgênero de funk]. A inspiração veio do dia a dia, de tudo que vivo, que vejo e ouço as pessoas reclamarem", disse a cantora.

