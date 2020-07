Morre o ator Leonardo Villar, aos 96 anos, após parada cardíaca

O ator tinha mais de 70 anos de carreira | Foto: Divulgação

O ator Leonardo Villar morreu aos 96 anos, nesta sexta-feira (3) em São Paulo, após uma parada cardíaca. O corpo foi cremado no início da noite e não houve velório, por conta da pandemia de covid-19. Villar estava internado na UTI desde a última quinta-feira (2), após um mal-estar.

Nascido em Piracicaba, no interior de São Paulo, ficou conhecido ao interpretar o protagonista do filme "O Pagador de Promessas", de 1962, dirigido por Anselmo Duarte. A obra ganhou a palma de ouro no festival de Cannes.

O último trabalho de Villar foi em uma novela, em 2010. O ator tinha mais de 70 anos de carreira, no teatro, na televisão e no cinema.