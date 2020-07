Mulher de Porchat aparece nua em live do marido com Guilherme Boulos

A situação proporcionou uma ataque de riso em Boulos, que é candidato a presidência pelo PSOL | Foto: Reprodução





Durante uma live com Fábio Porchat e Guilherme Boulos, na noite desta sexta-feira (4), a esposa do humorista apareceu nua em frente a câmera.

No meio do bate-papo, Nataly Mega aparece passando por trás da câmera. Ela bem que tentou se abaixar, mas foi possível vê-la passando com apenas uma toalha na cabeça. O flagra ganhou s redes sociais e garantiu boas gargalhadas.

A situação proporcionou uma ataque de riso em Boulos, que é candidato a presidência pelo PSOL.

“Alguém passou pelada aí atrás”, disse Guilherme aos risos.