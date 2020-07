Acidente: Gusttavo Lima atropela ciclista próximo à fazenda em Goiás

| Foto: divulgação

O cantor Gusttavo Lima atropelou um ciclista na noite deste domingo (5), no estado de Goiânia. O acidente aconteceu quando o sertanejo voltava para a sua fazenda em Bela Vista de Goiás.

De acordo com a assessoria de imprensa do artista, ele não estava em alta velocidade e o atropelamento teria se dado porque o ciclista não teria respeitado a sinalização e teria passado muito rápido na frente do carro.

Ainda segundo a assessoria, o artista estava a 30 km/h para passar em um radar eletrônico, com velocidade máxima permitida de 40 km/h, na saída da cidade. Nenhum dos envolvidos sofreu ferimentos graves no acidente.

O nome e a idade da vítima não foram divulgados. Segundo a nota, o cantor acionou imediatamente a assistência médica e permaneceu no local até a chegada do socorro. O escritório do cantor informou também que está providenciando exames particulares para certificar que não houve nenhuma lesão mais grave.

"O carro era dirigido pelo cantor que ligou para o Samu e permaneceu no local até a chegada do socorro médico. O ciclista, que não respeitou a sinalização de parada na via, teve leves ferimentos, foi encaminhado ao hospital e passa bem", diz a nota divulgada pela assessoria, que ressaltou ainda que são falsas são falsas as informações que Gusttavo Lima estaria detido.

