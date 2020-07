Mayra Cardi descobre mais amantes de Arthur Aguiar : 'Foram 23'

coach também fez um post dizendo que acaba se culpando pelo que aconteceu | Foto: Divulgação

Mayra Cardi está aproveitando a repercussão que sua separação ganhou para incentivar outras mulheres a exporem seus relacionamentos. Ao responder os stories de uma seguidora , ela revelou que já descobriu mais traições de Arthur Aguiar: “Foram muitos momentos, amiga. Já não são mais 16... pela atualização foram 23 amantes”.

Nos stories do Instagram, a influenciadora disse que ainda vive “em uma montanha-russa” desde a separação.

“Por mais que eu leve a vida brincando, às vezes, o dia fica difícil, as descobertas acabam aparecendo mais, as decepções aumentam. Eu passei 20% do que aconteceu, os outros 80% eu não passei, então tem muitas coisas que vocês não sabem e, por isso, as coisas são muito mais pesadas do que vocês imaginam. Eu passei somente o que eu precisava para me libertar," declarou.

A coach também fez um post dizendo que acaba se culpando pelo que aconteceu, mas que não desistirá do amor e do ser humano.

“O primeiro homem que eu de fato escolhi e decidi que eu queria que fosse pai da minha filha. Impossível não me culpar por não ver tantas desconexões de caráter”, escreveu em um trecho.

“Vou vivendo e me protegendo do ser humano que falha e erra, tanto assim como eu, que também sou humana! Não desistirei de mim, porque mereço ser feliz e continuarei lutando”. Por fim, ela disse que vai transformar sua dor em amor: “Hoje não tenho um coração, tenho um buraco negro, perdido, assustado, com medo. Mas com um desejo enorme de aprender," a coach acrescentou.

