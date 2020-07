Corpo é encontrado em lago onde Naya Rivera desapareceu

Naya Rivera desapareceu na última quarta-feira (8) | Foto: Divulgação

O departamento policial do condado de Ventura, na Califórnia, acaba de confirmar pelas redes sociais que foi encontrado um corpo no Lago Piru, onde a atriz Naya Rivera, que interpretava a Santana no seriado musical “Glee”, desapareceu na última quarta-feira (8).

A atriz alugou um barco para passear com o filho, de apenas 4 anos. A criança foi encontrada sozinha na embarcação, dormindo. Naya não usava colete salva-vidas no momento da tragédia.

“Um corpo foi encontrado no Lago Piru nesta manhã. A recuperação está em progresso. Uma conferência será realizada às 14h [18h de Brasília] no lago”, diz comunicado oficial do departamento de polícia.

“Neste particular lago, nesta área, há muita árvores e plantas dentro da água. Isso faz com que as buscas sejam complicadas e pouco seguras para os mergulhadores. Se o corpo ficou enroscado em algo sob a água, ele pode nunca emergir. Não sabemos”, explicou o sargento Kevin Donoghue.

Depoimento do filho

O filho de 4 anos da atriz Naya Rivera afirmou à polícia que viu a mãe sumir sob as ondas do lago Piru.

Responsável pela investigação do caso, o sargento do condado de Ventura deu detalhes sobre as falas do filho da atriz: “Ele observou a mãe desaparecer debaixo d’água. Então, estamos muito confiantes de que ela está na água e que em algum momento a recuperaremos no lago”, afirmou.

