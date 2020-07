Acusado de pedofilia, PC Siqueira é alvo de busca e apreensão

| Foto: Divulgação

A Polícia Civil de São Paulo cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do youtuber PC Siqueira na manhã de segunda-feira (13).

PC Siqueira é investigado pela 4ª Delegacia de Proteção à Pessoa, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de São Paulo, após um perfil anônimo no Twitter divulgar mensagens do youtuber onde ele afirma ter compartilhado fotos de uma criança de 6 anos nua.

Nas redes sociais, PC Siqueira afirmou estar em uma “articulação criminosa” para tentar acusá-lo de “algo terrível, que jamais cometi ou cometeria”.

O deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que está processando PC Siqueira, compartilhou o caso em sua conta do Twitter, na manhã desta terça-feira.

Eduardo lembra que quando foi agente da Polícia Federal (PF) participou “do cumprimento de mandados na casa de acusados de pedofilia. Crime sexual já causa asco, mas contra criança o sentimento se multiplica”.

