Tiago Iorc é 'cancelado' por não falar gírias e palavrões

A forma verbal que ele prefere se expressar dividiu as opiniões na internet | Foto: Divulgação

Durante entrevista com o apresentador Pedro Bial, o cantor Tiago Iorc fez declarações que não agradaram os fãs. Na madrugada desta terça-feira (14), ele afirmou que não fala palavrão nem gírias por ''apreço a palavra e para preservar a clareza da comunicação''. Ele disse ainda que tem ''muita admiração por pessoas eloquentes”.

A forma verbal que ele prefere se expressar dividiu as opiniões na internet, e vários internautas se manifestaram nas redes sociais.

''Se o Tiago Iorc não usa gírias e não fala palavrões deixa ele em paz gente. É direito dele, assim como você tem direito de falar do jeito que quiser'', defendeu uma fã que não concordou com o ''cancelamento'' do artista.

Mas diversos internautas não gostaram da declaração. ''Tiago Iorc é tão chato quanto um livro de gramática. Vocês gostam mesmo dele ou é só meme?'', uma pessoa postou através do Twitter.

Um internauta foi além e reviveu uma fala da ex-BBB Rafa Kalimann. ''Sobre o Tiago Iorc: não gosto de você, não sinto verdade em você. Acho você, sim, incoerente. Você está onde te convém, em todos os seus jeitos, falas, andados, posicionamentos e etc. Acho você um falso, acho você extremamente sem educação, extremamente grosso com as pessoas''.

Ana Vitória

Outro tópico que foi revivido após as afirmações de Tiago Iorc foi o episódio com a dupla Anavitória. ''Vocês cancelaram o Tiago Iorc só agora? Eu peguei abuso dele desde a treta com as Anavitória'', relembrou uma internauta.

Segundo as cantoras, Tiago Iorc as proibiu de regravar a música ''Trevo'', que compuseram juntos, para um novo projeto.

Tiago Iorc se defendeu em vídeo e considerou "desnecessário" o desabafo público de Anavitória. Ele afirmou que o problema, na verdade, era com o escritório, ou seja, com o ex-empresário.

