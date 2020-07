Flavia Pavanelli é alvo de críticas após procedimentos estéticos

A influencer também publicou um print de uma seguidora que fazia mais críticas | Foto: divulgação

Flavia Pavanelli, de 22 anos, usou as redes sociais para rebater as críticas que vem sofrendo sobre sua aparência após fazer procedimentos estéticos. No estories do Instagram, a influencer expôs prints de seguidores.

"Recebi vários directs de um 'antes e depois' que viralizou meu no Facebook. Que coisa mais chata que a internet está virando!… Eu tô feliz assim. Eu não vou ter a mesma estética de quando tinha 15 anos nem se quisesse. Eu me amo com todos os meus procedimentos e ponto", rebateu.

A influencer também publicou um print de uma seguidora que fazia mais críticas.

"Vou começar a expor esse tipo de gente para ver se aprendem. Internet não é terra de ninguém. Vocês estão lidando com pessoas. Não achem que só porque estão atrás de uma tela que vão ficar impunes ao que fazem ao próximo", escreveu. No print, a seguidora dizia: "Que horror, você era bem mais bonita sem esses negócios na cara".

Em outro post divulgado por Flávia, uma mulher dizia: "Gastou rios de dinheiro para ficar horrorosa".

"Olhem isso, a pessoa nem me segue mas veio no meu perfil só pra expor a opinião negativa dela sobre mim. Fala sério, né? Nem me conhece e veio aqui com essa energia negativa", respondeu Pavanelli.

"Não gasta seu tempo com isso", disse outra.

"Vou gastar, sim. Essas pessoas não só me ferem como devem ferir outras que não merecem esse tipo de comentário. Isso é gatilho para muitas pessoas”, respondeu novamente a atriz.

"Não seja esse tipo de pessoa. Eu amo 98% das pessoas que me acompanham e estão aqui pelo bem. São pessoas positivas! Pra esse tipo de gente que distribui ódio, eu só desejo amor. Espero que um dia eles se conscientizem e aprendam o significado da palavra empatia. Que evoluam. Podem falar o que quiser da minha estética, do meu corpo… eu faço pra mim. Isso que importa", finalizou a influencer.

