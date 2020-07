Alok revela que a mulher, Romana Novais, está grávida

Alok e Romana já sai papais de Ravi, de seis meses | Foto: divulgação





Alok usou as redes sociais para contar que será pai pela segunda vez. O DJ anunciou, nesta terça-feira (14), que a mulher, Romana Novais, está grávida.

"É com enorme alegria que gostaríamos de contar pra vocês que nossa família está crescendo. Estamos esperando mais um bebê! Esse é o resultado da nossa quarentena. Ps: Foi feito no dia da live", revelou o DJ, citando a apresentação realizada no dia 2 de maio, direto de sua casa.

"A energia da Live perdurou a noite inteira! E essa luz vai permanecer pelo resto de nossas vidas."

Alok e Romana já sai papais de Ravi, de seis meses. Pouco mais de um ano antes da chegada de Ravi, Romana sofreu um aborto espontâneo.