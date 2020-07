'Rain On Me', de Lady Gaga, é banida da Irlanda por 'fazer' chover

Ariana Grande e Lady Gaga | Foto: Divulgação

Mundo - A música "Rain On Me", sucesso de Lady Gaga e Ariana Grande, foi banida de uma rádio na Irlanda. O motivo? Desde o lançamento da canção não parou de chover no país e eles acharam uma estranha coincidência.

"Houve muito debate nesta manhã, pois os ouvintes sugeriram suas músicas favoritas do verão na última década. O sucesso de Lady Gaga, 'Rain On Me', com Arianna Grande , foi a vencedora em 2020. No entanto, logo percebemos que desde o lançamento da música, não parou de chover em Dublin. Após essa realização inovadora, os anfitriões do programa Strawberry Alarm Clock Jim-Jim e Nobby declararam imediatamente que a música seria banida no FM104 até que se esclarecesse um pouco", declarou a rádio FM 104 nesta terça-feira (14).

E não foi a primeira vez que isso aconteceu. Em 2007, quando Rihanna lançou "Umbrella", o país teve o pior verão da história e a música também teve que ser banida da rádio. A equipe da FM 104 ainda prometeu que, caso pare de chover no país, eles voltarão a reproduzir "Rain On Me".

Leia Mais

Lady Gaga lança música nesta quinta (28) com BLACKPINK

Dua Lipa, Katy Perry e John Legend e muito mais em festival online