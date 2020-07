Henry Cavill, de The Witcher, grava vídeo montando PC gamer

Henry Cavill | Foto: Divulgação

Henry Cavill, o Geralt de The Witcher e Superman dos filmes da DC , entrou nos Trending Topics do Twitter na manhã de quinta-feira (16). O motivo? O brucutu publicou em seu Instagram um vídeo em que monta do zero um PC para jogos. Veja abaixo:

Cavill já falou inúmeras vezes sobre seu vício em jogos de PC. Não só o ator jogou a trilogia The Witcher antes da série da Netflix existir, como também é fã de franquias como Warhammer. Anteriormente, Cavill já falou sobre quem escolheu namorar no seu save de The Witcher 3: Wild Hunt, e também foi bem direto sobre sua preferência por ficar jogando videogame do que sair de casa: “Em casa, eu consigo jogar videogames por longas horas e abstrair. Sair de casa tem o efeito contrário".

Há um certo fascínio quando celebridades assumem seu lado nerd. No caso de jogos de PC, Henry Cavill não foi o primeiro. Em 2016, Terry Crews (Todo Mundo Odeia o Chris, Brooklyn Nine-Nine) fez uma live montando um PC gamer para jogar Battlefield 1 e outros jogos ao lado de seu filho.

A primeira temporada de The Witcher está disponível na Netflix. O segundo ano está previsto para chegar ao streaming em 2021. Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan e Joey Batey retornam aos papéis principais de Geralt, Yennefer, Ciri e Jaskier.

Entre os estreantes, estão confirmados Kim Bodnia (Killing Eve) como Vasemir, Kristofer Hivju (Game of Thrones) como Nivellen. Yasen Atour (Dark Heart), Paul Bullion (Peaky Blinders) e Thue Ersted Rasmussen (Velozes & Furiosos 9) serão os bruxos Coën, Lambert e Eskel. Aisha Febienne Ross (A Garota Dinamarquesa) será a maga Lydia e a modelo britânica Mecia Simson, a maga elfa Francesca.

Leia mais:

‘The Witcher’ retomará gravações da nova temporada em agosto

Em 2019, novas séries e alguns retornos na tv paga e Netflix