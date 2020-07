A cegonha chegou! Saiba qual participante do BBB20 vai ser papai

Petrix definiu a gravidez como a melhor coisa que poderia acontecer na vida do casal | Foto: Divulgação

A cegonha chegou! O ex-BBB20 Petrix Barbosa anunciou na noite desta quinta-feira (16) que vai ser papai de primeira viagem. O anúncio foi feito por meio de um post no Instagram. Ele comemorou a novidade e definiu a gravidez da namorada, a modelo alemã Joline Heitmann, como a melhor coisa que poderia acontecer na vida do casal.

"I love you BABY 💜....Eu vivo sonhando! Eu vivo lutando pra que os meus sonhos e das pessoas que eu amo se realizem! E quando eu (nós) menos esperava. O Universo me abençoa realizando o meu MAIOR SONHO!!!VOU SER PAPAAAAAAAAAAAIIII!!!!!!", comemorou.

"Veio quando maaaais precisava! Nos trazendo Amor, Força, muita força, e esperança! Baby, Papai e Mamãe te amam mais que tudo , e mal podemos esperar pra te ter nos braços !Meu amor @heitmannjoline you are my all and everything, and now my everything means ,us 3.I love you", concluiu.



Veja o post de Petrix no instagram: