Ludmilla acusa perfil de aplicar golpe; em vídeo, vítima chora e nega

Perfil postou pedido de ajuda para idosa doente | Foto: divulgação

Manaus - A cantora Ludmilla revelou que caiu em um golpe ao ajudar um perfil que diz ser de uma filha que está à procura de ajuda para a mãe com câncer. A funkeira revelou, no sábado (18), ter desembolsado "uma boa grana" para a pedinte e depois viu que a foto da idosa doente era usada por outros perfis para, também, pedir dinheiro. Como resposta, a dona do perfil que pediu a doação, postou um vídeo aos prantos, onde nega as acusações.

O início

Tudo começou quando a cantora comentou no Twitter que estava mais desaparecida das redes devido a um projeto pessoal e que em breve irá anunciar. Nas respostas da postagem, como já é comum, alguns perfis responderam com pedidos de doação e ajuda humanitária.

Um dos pedidos foi feito pelo perfil @Rosange32356534, de uma mulher que dizia ter uma mãe com câncer e que precisa de ajuda para a cirurgia. De repente, outras pessoas passaram a marcar Ludmilla na foto da idosa doente, motivo pelo qual ela respondeu.

"Eu já doei um bom dinheiro pra filha da moça da foto, na verdade, eu achava que era a filha de verdade e tentei ajudar, mas cai num golpe, infelizmente, depois percebi que baste gente usa a foto dessa moça pra fazer isso, eu já caí", escreveu a funkeira.

Ludmilla chegou a doar para um perfil chamado @10rosinha20, que dizia ser da mulher com a mãe doente | Foto: Divulgação

Para acompanhar a alegação, Ludmila postou prints de outros perfis pedindo dinheiro de famosos com a mesma foto da idosa doente, se passando por familiares dela. Além disso, a cantora postou uma captura de tela onde aparece conversando com o perfil @Rosange32356534, mostrando que doou dinheiro para ajudar a doente.

Em resposta às acusações de Ludmilla, o perfil se pronunciou e disse que é verdadeiro. "Fala comigo, por favor. As pessoas não podem me acusar assim sem saber da verdade. Eu cuido da minha mãe doente que teve câncer. Não é mentira, vc me ajudou um tempo atrás, vc não caiu em um golpe. Estou muito magoada pensando um monte de bobeira, as pessoas estão me xingando, eu não mereço", escreveu o perfil.

A dona do perfil que pediu dinheiro postou um vídeo em que ela aparece aos prantos. Na gravação, ela pede que Ludmilla lhe dê atenção para que ela possa provar que a história da idosa doente é verdadeira.

Veja o vídeo:

Assista ao vídeo | Autor: Reprodução

Nas respostas, internautas levantaram a hipótese do perfil @Rosange32356534 ser o verdadeiro e outros utilizarem as mesmas imagens e histórias para aplicar golpes.

Leia mais:

Em Manaus, homem é agredido até a morte após invadir festa para roubar

Paralisado, jovem assiste irmão adolescente morrer afogado, no AM