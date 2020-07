Cantora Cassiane é acusada de romantizar violência doméstica em clipe

O clipe é sobre uma mulher que apanha do marido alcoólatra, o perdoa e vai embora. | Foto: Divulgação

Manaus - A cantora gospel Cassiane está sendo acusada por internautas de romantizar a violência doméstica, em especial contra a mulher, em seu novo clipe. O vídeo foi postado na sexta-feira (17), no YouTube e já conta com 59 mil 'não gostei' contra apenas 11 mil likes. O clipe é sobre uma mulher que apanha do marido alcoólatra, o perdoa e vai embora.

Os comentários da postagem, em sua maioria foram de críticas ao vídeo. Um perfil escreveu, "mensagem do clipe: apanhe até seu marido alcoólatra e agressivo decidir se converter".

Outro perfil, também, se indignou com o vídeo e escreveu "Que clipe mais infeliz! Mulher nenhuma tem que aceitar ser agredida, enquanto esperar o homem ser resgatado. Não romantizem a violência doméstica".