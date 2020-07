Gisele Bündchen completa 40 anos e anuncia plantio de 40 mil árvores

Gisele Bündchen pediu que fãs também plantem árvores | Foto: Divulgação

Mundo - A modelo Gisele Bündchen completa 40 anos nesta segunda-feira (20) e aproveitou para entrar no "novo capítulo" da vida com um gesto nobre. Ela, que havia pedido árvores ao marido Tom Brady, anunciou no Instagram que vai plantar 40 mil árvores como forma de comemorar o aniversário e lançou um projeto sobre o tema.

Gisele fez um longo texto explicando de onde veio a ideia e aproveitou para pedir aos fãs que façam gestos semelhantes pelo bem da natureza.

"Talvez alguns de vocês já saibam, meu aniversário está chegando, dia 20 de julho. E não é qualquer aniversário. Nem acredito que vou fazer 40 anos! Sinto que um novo capítulo está começando na minha vida e queria comemorar de um jeito especial, por isso decidi plantar 40.000 árvores", iniciou a gaúcha.

"Há anos venho plantando árvores em diferentes projetos, pois sinto que essa é uma forma de retribuir a mãe Terra e, este ano, para celebrar meu aniversário, tinha planejado ir com minha família plantar na Amazônia. Mas como sabemos, isso não é possível neste momento. Então, já que não dá para ir, pensei: que tal criar um jeito para que qualquer um possa me ajudar a plantar árvores lá?", prosseguiu Gisele na publicação.

Gisele Bündchen e filho plantando uma árvore | Foto: Divulgação

Por fim, ela fez um pedido mais do que especial aos seus seguidores e explicou sua ideia. "Já falei pra toda minha família e amigos: quem quiser me presentear pode me dar árvores. Desse jeito, nós todos podemos retribuir de alguma forma ao nosso planeta. Se você também se sentir inspirado e quiser contribuir com a ideia, pode se juntar a nós e plantar árvores", completou ela, citando o seu novo projeto, batizado de "Viva a Vida".

