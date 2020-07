Nicki Minaj revela estar grávida do primeiro filho

Rapper anunciou gravidez por meio do Instagram | Foto: Divulgação

Nicki Minaj anunciou que está grávida. A rapper americana publicou uma foto com a hashtag #preggers (uma gíria para grávida) no perfil do Instagram, nesta segunda-feira (20). A rapper confirmou rumores que circulam há meses e postou no Instagram algumas fotos em que aparece segurando o barrigão.

“Estou apaixonada de novo! Isso é a gravidez da Minaj”. A rapper de 37 anos se casou no ano passado com o produtor musical Kenneth Petty, que é o pai do bebê.

Como agradecimento aos diversos comentários nas publicações a cantora escreveu: "Amor. Casamento. Carrinho de bebê. Transbordando de emoção e gratidão. Obrigado a todos pelos votos de felicidades".

As especulações sobre uma possível gravidez da cantora já haviam começado na internet. Há algum tempo, Nicki escondia a barriga das câmeras e, além disso, durante a quarentena, quando questionada por fãs sobre o cardápio de refeições, ela disse: “Tenho desejo de carne vermelha e depois salada com jalapeños extras. Nachos extras. Quem faz isso?"

Conhecida por fazer anúncios polêmicos, Nicki Minaj disse no ano passado que planejava se aposentar da carreira artística para "ter uma família".

