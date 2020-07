Veja o vídeo! Bailarina do Faustão é presa por desacato em festa

Natacha Horana | Foto: Divulgação

A bailarina Natacha Horana, conhecida por integrar o corpo de baile do Domingão do Faustão há cinco anos, foi presa na madrugada desta segunda-feira (20), por desacato à autoridade em Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina

Ela estava numa festa com som alto e mais de 20 convidados num apartamento de luxo alugado por turistas do Rio de Janeiro. As informações são do colunista Léo Dias.

Segundo Leo Dias, a polícia recebeu a denúncia e teria chegado ao local em busca dos responsáveis pela festa. Esse tipo de evento está proibido por conta das normas de distanciamento em função da pandemia do novo coronavírus.

Natacha teria se escondido em um dos cômodos da casa assim que as autoridades chegaram. Quando a polícia a encontrou, ela estaria com sinais de embriaguez e teria confrontado os policiais.

A bailarina foi levada para a Central da Polícia e foi feito um boletim de ocorrência. Segundo o documento, ela foi detida por desacato a autoridades e agressão.

Assista ao momento da prisão:

