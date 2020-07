Saiba o que o ex de Marília Mendonça disse sobre o término de namoro

O término foi anunciado por redes sociais | Foto: Divulgação

A cantora Marília Mendonça e o sertanejo Murilo Huff anunciaram nesta segunda-feira (20), o fim do namoro. O anúncio foi feito por redes sociais e Marília aproveitou para dizer que o término não foi motivado por traição ou ciúmes.

Huff também aproveitou as redes sociais e decidiu se pronunciar sobre o término. No instagram, ele publicou um stories falando que ele e Marília estavam bem um com o outro.

"Estamos bem um com o outro. Como ela disse, não teve nada a ver com traição ou mensagem de celular, como noticiaram. Nós sempre nos respeitamos muito. Eu tenho muito orgulho dela, de ter tido e criado um vínculo eterno com ela, que é nosso filho. Sou extremamente grato por cada minuto da vida que ela compartilhou comigo durante esses anos. O respeito vai continuar pra sempre entre nós e esperamos que o de vocês por nós continue também", escreveu.

Ele também aproveitou o post para fazer um alerta as fake news que circulam pela Internet.

"Nunca fui e, nunca vou ser bom pra falar em público sobre esse tipo de assunto, mas preciso deixar aqui uma mensagem. Jornalistas, fofoqueiros, curiosos, fiscais da vida alheia, por favor, tomem cuidado com as notícias que vocês publicam ou replicam por ai sem saber da verdade. Vocês podem acabar com a vida profissional, incluo o sentido literal da expressão. Qualquer hora vocês vão postar ou comentar alguma mentira ou mensagem de ódio contra alguém que talvez não tenha uma estabilidade emocional e que pode acabar tirando a própria vida, isso é MUITO sério", concluiu o cantor.