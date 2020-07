Naldo tem perfil do Instagram hackeado e tomado por pornografia

| Foto: Divulgação

Brasil - O Instagram do cantor Naldo Benny foi tomado por conteúdos pornográficos na madrugada desta terça-feira (21). Vítima de um hacker, Naldo recuperou a conta, mas virou um dos assuntos mais comentados no Twitter após o caso.

O invasor postou uma série de fotografias e vídeos eróticos, além de interagir com os seguidores da conta, pedindo ‘’nudes’’. No Twitter, os seguidores notaram que o perfil recebeu diversos pedidos de divulgação.

Ao assumir novamente o controle do seu perfil, Naldo gravou um vídeo se explicando.

“Tive a conta invadida no Instagram por hacker, não consegui falar com meu produtor, que é quem cuida dessa área. Eu não tenho acesso porque são muitas senhas. Conseguimos contato depois de muita insistência, por causa da hora, agora são quatro e pouco da manhã”, disse o cantor.

Abalado, o Naldo acrescentou: “Quero pedir desculpas. Eu e minha mulher estávamos aqui nervosos tentando restaurar a conta. Trago sempre música, diversão para a galera, um trabalho maneiro e de forma alguma eu ia brincar com isso, com postagens nesse nível, eu sei que aqui tem família. Estamos tomando as medidas de segurança”, afirmou.

O cantor explicou que irá tomar ações jurídicas para o ocorrido. “Já estamos tomando as medidas de segurança, as mais rápidas e mais seguras possíveis. Acionando advogado e tal. Queria deixar essa mensagem para vocês. Infelizmente, existe inveja, recalque, mas Deus é maior e vamos pra cima, pra vitória cada vez mais”, finalizou.

Fã do cantor Chris Brown, Naldo dedicou diversas postagens ao artista, o que rendeu especulações e memes sobre a senha do Instagram invadido. Veja alguns dos posts que repercutiram abaixo:

