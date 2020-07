Gabriela Pugliesi volta ao instagram depois de ter sido 'cancelada'

Gabriela Pugliese, blogueira Fitness, voltou ao instragam com um vídeo de 13 minutos nessa segunda feira (20). | Foto: Reprodução

Manaus - Gabriela Pugliese, Blogueira Fitness, voltou ao instragam com um vídeo de 13 minutos na segunda feira (20). Em abril, a influenciadora furou a quarentena com uma festa em sua casa com vários convidados o que gerou uma grande repercussão negativa devido o desrespeito as medidas de segurança do novo coronavírus causando a perda de seguidores e contratos com prejuízos avaliados em até 3 milhões, ela fechou sua conta na rede social por três meses.

O seu retorno se deu com um vídeo onde a mesma fala que errou, mas que aprendeu muito nesse tempo afastada, que estava vivendo numa bolha, mas agora viu que agiu errado ao falar 'besteiras' enquanto estava bêbada na festa.

Retrospectiva

Em abril o casamento da irmã da Pugliese, Marcela Minelli, foi um dos primeiro focos do novo coronavírus no Brasil infectando muitos convidados e famosos da festa. A própria influenciadora e seu marido foram contaminados e ao se curar fez um vídeo intitulado "Obrigado corona" revelando o que aprendeu com a doença, mas acabou sendo bastante criticada pelo público devido ao número de pessoas que estavam morrendo porque nem todos podiam se tratar como ela.

E em abril ocorreu a festa em sua casa contrariando as medidas de prevenção do Covid-19. Aparecendo em suas redes socais dizendo "F*-se a vida". Pugliese fez um vídeo pedido desculpa, mas logo depois uma mulher que disse ser sua vizinha falou que toda semana havia festa na casa da influenciadora sendo uma espécie de "Ibiza" e que ela não respeitava os vizinhos. Com isso a blogueira saiu do instagram devido queda dos seguidores.

O retorno da webcelebridade colocou o seu nome nos primeiro assuntos do twitter. Muitos criticaram Pugliese dizendo que ela não aprendeu usando memes ou comentários sarcásticos e outros ficaram felizes com o retorno.

Leia mais:

Tiago Iorc é 'cancelado' por não falar gírias e palavrões

Indireta para Anitta? Ludmilla lança música 'Cobra Venenosa'

Ouça o áudio: Anitta chama Latino de velho e falido

Veja também