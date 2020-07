Andressa Urach se arrepende da participação em "A Fazenda"

Ex-peoa e revelou o maior arrependimento em ter participado do reality | Foto: Divulgação

Brasil - Se tem uma pessoa que se arrepende de seu passado, ela é Andressa Urach . A gaúcha de 32 anos falou sobre algumas experiências que teve - anos atrás - durante uma entrevista no programa "Cafeína Late Show" com Edu Caipira e Mini Ruth, na madrugada desta sexta-feira (24). Ela comentou sobre a participação no reality "A Fazenda 6", que aconteceu em 2013.

A ex-peoa fez a linha sincera e revelou o maior arrependimento em ter participado do reality.

“Muitas vezes as pessoas me marcam nos stories e eu tenho vergonha porque eu era terrível, eu falava muito palavrão. Eu tenho horror daquela participação, mas eu não posso mudar, né? E hoje se eu fosse convidada novamente para participar de um reality eu não iria, porque tenho certeza que as pessoas iriam me provocar muito e eu sou humana, sou falha”, comentou Urach, que agora é escritora e se tornou evangélica.

Andressa ainda comentou que se fosse novamente para um reality, não conseguiria aguentar a pressão.

"Não é fácil, lá dentro são 90 dias com pessoas que ficam te provocando o tempo inteiro. Então com certeza eu não iria para não envergonhar o Senhor Jesus”, completou a ex-modelo.

Leia Mais

Andressa Urach critica cantoras brasileiras e lança carreira musical

Andressa Urach comanda série de prostituição e relembra passado