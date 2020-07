Madonna faz nova postagem de 'Marina Silva de Manaus' e agradece ajuda

Essa é a segunda postagem que a rainha do pop faz sobre "Marina Silva de Manaus" | Foto: Divulgação

Manaus - A rainha do pop Madonna fez uma nova postagem na tarde desta sexta-feira (24) de "Marina Silva de Manaus". A ex-moradora de rua de Manaus está bombando na web após a publicação da cantora no instagran, há dois dias. Na postagem, Marina Silva de Manaus aparece dançando a música Holiday em um bar no Centro da capital amazonense.

Com a repercussão do vídeo postado por Madonna, Marina concedeu várias entrevistas a empresas de comunicação e foi procurada até por um projeto social. Ela luta para se livrar das drogas e deve receber ajuda.

Madonna respostou uma postagem do projeto social " Parceiros Brilhantes" em que há uma foto de Marina com a seguinte legenda: Ei Madonna, encontramos Maria e, por causa de sua postagem, ela está recebendo muito amor e ajuda. Ajudaremos na reabilitação dela a partir de agora. Estamos empenhados em melhorar a vida dela! #Manaus #ParceirosBrilhantes.

A publicação chegou até a rainha do pop que respostou no instagram dela.

"Finalmente algumas boas notícias para acordar !! Postei Maria dançando Holiday em Manaus. Seu filho foi assassinado há algum tempo e ela se voltou para as drogas! Agora ela está recebendo a ajuda que merece e sou muito grata às pessoas que agora estão cuidando dela. 💪🏽 ♥ ️ 🇧🇷", escreveu.

Que boa notícia para Marina Silva de Manaus, não é mesmo? Esperamos todos que tenha um final feliz e que ela dê a volta por cima!

Veja a postagem:

Conheça a história de 'Marina Silva de Manaus':