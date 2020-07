Boca Rosa será processada pela Rede Globo por quebra de contrato

Bianca fazia parte do reality, Soltos em Floripa da Amazon Prime, quando assinou para o BBB 20 | Foto: Reprodução

A empresária e influenciadora digital, Bianca Andrade, está envolvida mais uma vez em polêmica. A proprietária da marca Boca Rosa foi desmascarada pela Rede Globo de Comunicações nesta semana. Durante o fechamento do contrato de exclusividade para participar Big Brother Brasil 2020, a blogueira não informou a emissora que fazia parte do elenco do reality show, Soltos em Floripa, transmitido pelo o Amazon Prime Vídeo Brasil.

Sem pensar duas vezes, a Globo decidiu processar Bia por quebra de contrato. Além disso, a emissora pede uma indenização de R$ 500 mil. A ação judicial já foi protocolada pela rede de comunicação na 7ª Vara Cível do Rio de Janeiro. No documento, a emissora alega que Bianca não cumpriu com a cláusula de exclusividade do seu contrato ao aparecer em um programa concorrente.

Aos familiares e amigos íntimos a influencer disparou: “Vou encarar de frente e aprender com isso”. No entanto para Hugo Gloss, Boca Rosa respondeu em entrevista sobre o espanto que levou ao ficar sabendo sobre o caso.

“Recebi a notícia com grande surpresa. Eu nunca adotaria uma estratégia para estar em dois programas ao mesmo tempo. Não vejo benefícios e não sou esse tipo de pessoa”, declarou Bia.

